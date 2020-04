Update AZ Nikolaas maandag: momenteel 59 mensen opgenomen, 13 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

20 april 2020

14u46 4 Sint-Niklaas Na een paar dagen met hoopvolle cijfers is de situatie in het AZ Nikolaas maandag iets minder positief. Er zijn 59 patiënten met COVID-19 opgenomen, één meer dan gisteren. Het aantal nieuwe patiënten bedraagt 13, een pak meer dan zondag. En opnieuw is er een patiënt overleden.

Meerdere dagen op rij was het aantal nieuwe patiënten in het AZ Nikolaas en AZ Lokeren gedaald, net als het totale aantal opgenomen patiënten. Daar komt maandag lichtjes verandering in, in negatieve zin. De voorbije 24 uur zijn er immers opnieuw 13 nieuwe ‘verdachte’ patiënten opgenomen, waarvan het testresultaat nog niet gekend is. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als zondag.

Het aantal opgenomen patiënten die positief hebben getest, bedraagt maandag 59 in het Wase ziekenhuis, één meer dan zondag. En de voorbije 24 uur mocht er ook maar één positieve patiënt weer naar huis.

Na drie dagen zonder overlijdens heeft COVID-19 de voorbije 24 uur 1 dodelijk slachtoffer gemaakt in het AZ Nikolaas. Het totale aantal overlijdens bedraagt nu 42.

Lees ook: Update AZ Nikolaas zondag: momenteel 58 mensen opgenomen, vijf nieuwe patiënten, voor de derde dag op rij geen overlijdens