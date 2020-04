Update AZ Nikolaas maandag: momenteel 53 mensen opgenomen, 17 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur geen overlijdens Joris Vergauwen

27 april 2020

12u55 0 Sint-Niklaas Op vlak van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames waren de voorbije 24 uur niet gunstig in het AZ Nikolaas. Er werden liefst 17 nieuwe patiënten opgenomen.

Er zit geen lijn in het aantal nieuwe opnames in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren. Zondag telden de twee Wase ziekenhuizen samen amper drie nieuwe gevallen. Maandag zijn er opnieuw 17 nieuwe ‘verdachte’ patiënten opgenomen. Hun testresultaat is nog niet gekend, maar ze vertonen wel ernstige verschijnselen van COVID-19. De voorbije dagen gaven de virologen aan dat dit cijfer nationaal onder de 100 per dag moet zakken vooraleer de winkels op 11 mei weer kunnen openen. De cijfers voor heel het land zijn maandag wél gunstig: er zijn 127 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, het laagste cijfer sinds 16 maart.

In het AZ Nikolaas zijn momenteel 53 patiënten met COVID-19 opgenomen, één minder dan gisteren. Daarvan worden 8 mensen op de dienst intensieve zorg behandeld.

Er zijn geen coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur. Het totale aantal overlijdens in het AZ Nikolaas blijft 49.

