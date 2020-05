Update AZ Nikolaas maandag: momenteel 34 mensen opgenomen, 17 nieuwe patiënten en de voorbije 24 uur één overlijden Joris Vergauwen

11 mei 2020

15u27 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas zijn maandag nog 34 patiënten met COVID-19 opgenomen, alweer twee minder dan gisteren. Er werden de voorbije 24 uur wel opnieuw 17 nieuwe, verdachte patiënten opgenomen en er is één patiënt overleden.

Het aantal opgenomen en bevestigde patiënten, die dus positief hebben getest op COVID-19, bedraagt maandag 34 in het AZ Nikolaas. Dat is twee minder dan gisteren. Er worden maandag nog drie mensen behandeld op de dienst Intensieve Zorg.

Het aantal nieuwe, verdachte patiënten in het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren, waarvan het testresultaat nog niet is gekend, bedraagt de voorbije 24 uur 17. Dat is opnieuw vrij hoog, nadat er zaterdag ook al 18 en zondag 25 verdachte patiënten waren opgenomen. Die nieuwe patiënten hebben symptomen van COVID-19 en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar wachten nog op hun testresultaten.

Er mochten de voorbije 24 uur geen positieve patiënten weer naar huis.

De voorbije 24 uur is er één COVID-19-patiënt overleden in het Wase ziekenhuis. Het totale aantal dodelijke slachtoffers van COVID-19 in het AZ Nikolaas bedraagt nu 55.

