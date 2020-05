Update AZ Nikolaas: donderdag plots weer 38 patiënten op COVID-19-afdeling Joris Vergauwen

21 mei 2020

16u18 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas worden donderdag 38 mensen behandeld op de COVID-19-afdeling. Dat zijn er meteen acht meer dan woensdag. De voorbije 48 uur waren er geen overlijdens.

Een merkwaardige stijging, donderdag in het AZ Nikolaas. Op de COVID-19-afdeling liggen er plots weer 38 patiënten. Dat zijn er in één klap acht meer dan woensdag. De voorbije week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de dertig, maar in 24 uur tijd gaat het weer bijna naar de veertig. Op de dienst Intensieve Zorg worden donderdag nog drie mensen behandeld, evenveel als de voorbije dagen.

Er mochten daarnaast ook weer zeven positieve patiënten naar huis de voorbije 24 uur. Goed nieuws is ook dat er geen overlijdens waren de voorbije 48 uur. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in het AZ Nikolaas blijft 61.