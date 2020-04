Update AZ Nikolaas donderdag: eerste patiënt na langdurige beademing terug naar gewone COVID-19-afdeling - Momenteel 98 patiënten opgenomen, 14 op intensieve zorg en voorbije 24 uur 1 patiënt overleden Joris Vergauwen

02 april 2020

12u28 16 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas is voor het eerst een patiënt kunnen terugkeren van de dienst intensieve zorg naar de gewone COVID-19-afdeling. Het gaat om een jonge veertiger die na langdurige beademing succesvol kon worden losgekoppeld van de kunstmatige beademing. Op dit moment zijn er 98 mensen in het Wase ziekenhuis opgenomen die positief hebben getest op COVID-19. Veertien mensen liggen op intensieve zorg. Er is de voorbije 24 uur 1 patiënt overleden.

Woensdag waren er 88 mensen opgenomen in het AZ Nikolaas die positief hadden getest op COVID-19. De voorbije 24 uur zijn er 10 bevestigde patiënten bijgekomen. Momenteel liggen 98 mensen op de COVID-19-afdeling in het AZ Nikolaas.

Op de dienst intensieve zorg worden momenteel 14 patiënten behandeld, drie meer dan gisteren.

Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, bedraagt donderdag 11, tien minder dan gisteren.

Eén COVID-19-patiënt is de voorbije 24 uur in het AZ Nikolaas overleden. Het totale aantal overlijdens in het Wase ziekenhuis bedraagt nu 18.

Opnieuw mochten er ook patiënten naar huis. De voorbije 24 uur zijn 6 mensen ontslagen uit het ziekenhuis: 5 vanuit het AZ Nikolaas en 1 vanuit het AZ Lokeren.

Veertiger aan de beterhand

Heel positief nieuws, zeker ook voor al het medisch personeel, is dat voor het eerst in het AZ Nikolaas een patiënt de afdeling intensieve zorg heeft mogen verlaten. Het gaat om een jonge veertiger. “Donderdag kon deze jonge patiënt na langdurige beademing op de dienst intensieve zorgen succesvol worden losgekoppeld van de kunstmatige beademing. De patiënt werd overgebracht naar een gewone COVID-19-afdeling, om er verder te herstellen.”

Lees ook: Update AZ Nikolaas woensdag: 88 patiënten opgenomen, 11 op intensieve zorg en voorbije 24 uur 4 patiënten overleden

Meer over AZ Nikolaas

gezondheid