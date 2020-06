Update AZ Nikolaas: donderdag 26 patiënten op COVID-19-afdeling, geen overlijdens Joris Vergauwen

04 juni 2020

11u47 0 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas worden donderdag opnieuw 26 mensen behandeld op de COVID-19-afdeling, dat zijn er vier meer dan gisteren. Er waren de voorbije 24 uur geen overlijdens.

Het coronavirus is nog niet helemaal verdwenen, ook niet in het Waasland. In het AZ Nikolaas komen er nog steeds nieuwe COVID-19-patiënten binnen. Op de COVID-19-afdeling liggen donderdag 26 patiënten. Dat zijn er vier meer dan woensdag. Nog steeds wordt één patiënt op de dienst Intensieve Zorg behandeld.

Ook de voorbije 24 uur waren er geen overlijdens van coronapatiënten in het AZ Nikolaas. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in het Wase ziekenhuis blijft 65.