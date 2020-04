Update AZ Nikolaas dinsdag: momenteel 56 mensen opgenomen, tien nieuwe patiënten, maar voorbije 24 uur geen overlijdens Joris Vergauwen

28 april 2020

12u47 1 Sint-Niklaas De voorbije 24 uur zijn er tien nieuwe patiënten opgenomen in het Wase ziekenhuis.

Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 bedraagt dinsdag 56 in het AZ Nikolaas, drie meer dan gisteren. Daarvan worden nog steeds acht mensen behandeld op de dienst Intensieve Zorgen.

In het AZ Nikolaas en AZ Lokeren kwamen de voorbije 24 uur tien nieuwe patiënten binnen met symptomen van Covid-19. Dat is minder dan maandag, toen er zeventien nieuwe ‘verdachte’ patiënten waren. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft echter hoger dan gehoopt. Verder mochten er de voorbije 24 uur vier patiënten weer naar huis.

Er waren de voorbije 24 uur opnieuw geen overlijdens in het AZ Nikolaas. Het totale aantal overlijdens blijft staan op 49.

