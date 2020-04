Update AZ Nikolaas dinsdag: momenteel 56 mensen opgenomen, 10 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur geen overlijdens Joris Vergauwen

28 april 2020

12u47 0 Sint-Niklaas De voorbije 24 uur zijn er 10 nieuwe patiënten opgenomen in het Wase ziekenhuis.

Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 bedraagt dinsdag 56 in het AZ Nikolaas, drie meer dan gisteren. Daarvan worden nog steeds 8 mensen behandeld op de dienst intensieve zorgen.

In het AZ Nikolaas en AZ Lokeren kwamen de voorbije 24 uur 10 nieuwe patiënten binnen met symptomen van Covid-19. Dat is minder dan maandag, toen er 17 nieuwe ‘verdachte’ patiënten waren. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft echter hoger dan gehoopt. Verder mochten er de voorbije 24 uur 4 positieve patiënten weer naar huis.

Er waren de voorbije 24 uur opnieuw geen overlijdens in het AZ Nikolaas. Het totale aantal overlijdens blijft 49.

Lees ook: Update AZ Nikolaas maandag: momenteel 53 mensen opgenomen, 17 nieuwe patiënten, de voorbije 24 uur geen overlijdens