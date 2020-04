Update AZ Nikolaas: 85 patiënten opgenomen, 13 op intensieve zorgen, geen overlijdens Joris Vergauwen

10 april 2020

13u56 2 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zijn op dit moment 85 mensen opgenomen die positief hebben getest op COVID-19. De voorbije 24 uur is in het Wase ziekenhuis niemand overleden. Negen patiënten mochten weer naar huis.

De situatie in het AZ Nikolaas blijft stabiel. Het aantal opgenomen patiënten daalde de voorbije week licht, al is er de voorbije 24 uur wel weer een kleine stijging. Donderdag lagen er 83 patiënten in het ziekenhuis, vrijdag gaat het om 85 patiënten. Hiervan worden momenteel 13 behandeld op de dienst intensieve zorgen, twee minder dan gisteren.

Het aantal opgenomen ‘verdachte’ patiënten, waarvan het testresultaat nog niet gekend is, bedraagt op vrijdag 12 personen. Die twaalf patiënten bevinden zich in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en in het AZ Lokeren.

De voorbije 24 uur waren er geen overlijdens in het AZ Nikolaas. Het totale aantal overlijdens blijft 26. Net als gisteren mochten er weer negen patiënten naar huis.

Lees ook: Update AZ Nikolaas: 83 patiënten opgenomen, 15 op intensieve zorgen en 1 patiënt overleden