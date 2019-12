Unigro schenkt 10 werkdagen aan goede doelen JVS

22 december 2019

16u55 0 Sint-Niklaas Tien medewerkers hebben van hun bedrijf Unigro de kans gekregen om zich een volledige werkdag betaald in te zetten voor vijf goede doelen.

Bij het bedrijf Unigro hebben ze de ‘community days’ in het leven geroepen. Tien medewerkers kregen de kans om zich één volledige werkdag betaald in te zetten voor vijf sociale initiatieven. Ze kozen voor de organisaties Moeders voor moeders, VLOS, Poverello, de sociale kruidenier en de Kringwinkel.

De medewerkers organiseerden op het werk vervolgens ook nog ‘de warmste tafel’, waarbij iedereen voor het goede doel aan tafel ging. Het bedrijf deed er nog een mooi bedrag bovenop, waarmee het eindtotaal op 2.500 euro kwam. Dat wordt verdeeld over die vijf goede doelen.