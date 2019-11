Unia opent dossier rond nazi-parkeerbrief JVS

14 november 2019

17u50 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas is bezig met een onderzoek naar de parkeerbrief met nazi-symbolen. Ook Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is gealarmeerd en heeft een dossier geopend.

“We hebben een proces-verbaal opgesteld. Het onderzoek is intussen volop bezig. Meer kunnen we daarover voorlopig niet kwijt”, klinkt het donderdag bij de politie van Sint-Niklaas, nadat woensdag de nazi-parkeerbrief opdook. Een inwoner van Sint-Niklaas verspreidde een briefje om parkeerproblemen aan te kaarten, maar dat werd ondertekend met ‘het straatcomité’ en een swastika. Enkele medewerkers van een veilingbedrijf in de Passtraat troffen het briefje op hun auto aan.

Neonazi?

Ook Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, mengt zich nu in de zaak. “De politie is een onderzoek gestart. Wij hebben ook een dossier geopend. Daarmee vragen we inzage in het dossier”, aldus Lode Nolf van Unia. “Dit is alleszins een heel opmerkelijke, bijna absurde zaak. Het gaat over een parkeerprobleem, waarbij symbolen van het nazisme worden gebruikt. We vermoeden dat het om te provoceren is. Soms krijgen mensen geen aandacht. Door te provoceren, hopen ze wél gehoord te worden. Niettemin kunnen we dit niet blauw-blauw laten. Dit is totaal misplaatst gedrag. Het verspreiden van nazisymbolen moeten we bestrijden, zeker in tijden van vreemdelingenhaat en antisemitisme. En bedreigingen met een swastika en het openlijk afficheren van nazi-symboliek kunnen we absoluut niet tolereren. We kunnen op dit moment niet zeggen dat er een hardcore neonazi rondloopt in Sint-Niklaas. Dat zal het onderzoek van de politie moeten uitwijzen. En daarom openen wij ook een dossier, om dit nauwgezet op te volgen.”