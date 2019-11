Uiterst zeldzame Minerva uit 1925 wordt geveild bij Vavato: “Zo oud en nog in zo’n goeie staat: deze auto is uniek” Joris Vergauwen

28 november 2019

15u21 0 Sint-Niklaas Bij het online veilinghuis Vavato in Sint-Niklaas wordt eind december een Minerva uit 1925 geveild. Het gaat om een heel bijzondere auto van de ooit zo roemrijke Antwerpse autobouwer, die in de jaren 1920 grote internationale faam genoot. Omwille van die glorierijke geschiedenis wil de Nederlandse eigenaar de auto in ons land laten veilen. De Minerva heeft jarenlang in een schuur in Zeeland gestaan en is nog in bijzonder goeie staat.

Een Minerva AD 16 CV cabriolet uit 1925, die wordt tussen 23 december en 6 januari geveild bij Vavato. Bij het online veilinghuis zijn de voorbije jaren al heel wat bijzondere auto’s gepasseerd, maar bij deze Minerva zetten de veilingmeesters toch grote ogen op. De wagen uit 1925 blijkt immers in uitzonderlijk goeie staat. De auto is van een Nederlander uit de regio Noord-Beveland in Zeeland. De Minerva bleek er al jarenlang in een schuur te staan. Na overleg met zijn garagist besloot de Nederlander de auto te laten veilen in de buurt van Antwerpen. Minerva was immers een Antwerps motor-, fiets- en automerk in het begin van de vorige eeuw.

Vanaf 1904 begon Minerva auto’s te bouwen, met veel succes. Het merk raakte al gauw bekend omwille van de luxueuze en goed afgewerkte auto’s. De Minerva uit Antwerpen stond in de garage van koningshuizen, maar ook bij de adel, filmsterren en grote bedrijfsleiders. De auto had in die tijd een even grote naam als Rolls Royce. Op het hoogtepunt in de jaren 1920 werkten meer dan 6.500 mensen voor Minerva. De economische recessie vanaf 1929 zorgde echter voor de ondergang.

Vandaag zijn Minerva’s heel zeldzame klassieke auto’s en dus zijn ze veel geld waard. Er zouden nog slechts een 150-tal vooroorlogse Minerva’s in België zijn. Daar komt binnenkort wellicht één bij, tenzij een buitenlandse autoverzamelaar het hoogte bod doet op deze Minerva. De instelprijs is 35.000 euro. “Deze Minerva is een uniek stuk, om verschillende redenen. De auto heeft een hele geschiedenis in ons land, maar het is vooral de combinatie van de leeftijd en de uitzonderlijk goeie staat die deze Minerva zo bijzonder maakt”, klinkt het bij Vavato.

De auto werd voor het eerst ingeschreven op 30 juni 1925. Op de teller staat 82.874 kilometer. Duidelijk is alvast dat de nieuwe eigenaar straks meer euro’s zal moeten neertellen dan er kilometers op de teller staan.

Info: www.vavato.com