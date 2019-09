Uitbater van vijf horecazaken en voorzitter van FC Gerda: Fisnik Syla (28) zit niet stil: “We gaan er als familie voor” Joris Vergauwen

27 september 2019

18u34 0 Sint-Niklaas Met brasserie ‘t Goe Gevoel, café Hôtel De Ville en vanaf november ook De Gouden Arend op de Grote Markt én snackbar Pic Nic en de vzw Ardhmeria in de Nieuwstraat heeft de Albanees-Kosovaarse familie Syla in Sint-Niklaas al een stevig horeca-imperium uitgebouwd. Fisnik Syla (28) - ‘Nik’ voor de vrienden - is intussen ook nog voorzitter geworden van voetbalclub FC Gerda. Hoog tijd voor een gesprek met de ambitieuze ondernemer, die bij de gemeenteraadsverkiezingen net niet verkozen raakte voor CD&V.

Om te beginnen: wie is Fisnik Syla?

“Ik kom uit Kosovo, ik ben een Albanese Kosovaar. Ik was acht jaar toen we met ons gezin in België aankwamen, net na de oorlog. Het was een grote aanpassing als kind. Ik was nog klein, maar ik heb nog een stuk van die oorlog meegemaakt. Dat is niet vergeten. We zijn nu precies twintig jaar in België. Wat me altijd zal bijblijven, is de mooie manier waarop we in Sint-Niklaas werden ontvangen. Ik weet nog heel goed dat we ons hier heel welkom voelden. Zowel de stad als de school Sint-Carolus zijn we heel dankbaar. Daarom voelen we ons hier vandaag ook echt thuis. We zijn honderd procent Belg. Ik ben nu getrouwd en heb twee kinderen. Hier ligt onze toekomst. We willen ook iets teruggeven aan België en Sint-Niklaas.”

“We zijn met ongeveer 1.500 Albanezen en Kosovaren in Sint-Niklaas. Niet iedereen heeft al papieren. Ik denk dat ongeveer 300 mensen nog wachten op hun verblijfsvergunning. De vzw Ardhmeria in de Nieuwstraat, die wij ook uitbaten, is één van de weinige verenigingen in Vlaanderen die zich inzetten voor het lot van de Albanese Kosovaren. En mijn vader is ook Oost-Vlaams voorzitter van het Internationaal Comité, dat zich onder meer inzet voor tewerkstelling en maatschappelijke participatie van etnisch-culturele minderheden.”

Intussen ben je uitbater van liefst vijf horecazaken in het centrum.

Syla: “We doen alles samen, als familie, met mijn vader Agim, mijn broer Fatos, mijn moeder en met mijn vrouw uiteraard. Maar het klopt dat we nu vijf horecazaken hebben in Sint-Niklaas. We zijn begonnen met Hôtel De Ville en ‘t Goe Gevoel op de Grote Markt, we hebben de snackbar Pic Nic en de vzw Ardhmeria in de Nieuwstraat. En nu is het ook officieel getekend: vanaf midden november openen we een vijfde zaak, in het horecapand van De Gouden Arend op de Grote Markt. Daar gaan we een Italiaans restaurant beginnen, genaamd ‘La vita è bella’, met een Italiaanse kok met jarenlange ervaring.”

Waarom investeren in zoveel horecazaken?

Syla: “Er gebeurt veel op de Grote Markt, dus het is interessant om hier een horecazaak uit te baten. Nadat we Hôtel De Ville hadden overgenomen, vonden we dat we iets extra moesten doen. Daarom hebben we ‘t Goe Gevoel vlak ernaast overgenomen. En nu pakken we er ook De Gouden Arend bij. Het gaat snel, maar we geloven in de manier waarop we het aanpakken. We komen elke morgen samen om alles te bespreken. We staan er niet alleen voor. We doen het met onze familie, en dat werkt. We hebben nu een 15-tal medewerkers, zowel jobstudenten, flexi-medewerkers als vaste medewerkers. We geloven ook sterk in het nieuwe Italiaanse restaurant. We gaan het heel mooi aanpakken. Het is een prachtig pand ook.”

Zijn er nog verdere plannen in de horeca?

Syla: “Er zijn nog plannen, maar daar blijven we discreet over. Nog even afwachten, dat is toekomstmuziek.”

En intussen ben je ook nog voorzitter geworden van voetbalclub FC Gerda Sint-Niklaas.

Syla: “Ik ben als kind beginnen voetballen bij FC Gerda, toen ik acht jaar was, toen we hier net waren toegekomen. Dat vergeet je niet. Voetbal heeft altijd in mijn hart gezeten. Ik heb ook nog bij Sporting Lokeren en Waasland-Beveren gevoetbald en ben nu naar Gerda teruggekeerd, maar dan als voorzitter. Allemaal samen is het een groot engagement. Het is heel druk, ook door de opstart van het nieuwe restaurant. Maar het voetbal is een engagement uit liefde voor FC Gerda. En ik heb ook veel ambitie met de club. We willen de komende jaren groeien en promoveren. Voor de jeugd heb ik onlangs een gediplomeerde jeugdcoördinator aangesteld. De jeugdwerking wil ik grondig uitbouwen. Mijn broer Fatos is trouwens aan zijn tweede jaar bezig als hoofdtrainer van de eerste ploeg van Gerda.”

Met al die bezigheden is het misschien nog een geluk dan dat je net niet verkozen raakte als gemeenteraadslid voor CD&V. Vanwaar dat politiek engagement?

Syla: “Mijn vader heeft altijd in de politiek gezeten vroeger. Eén van de redenen voor mijn engagement is het feit dat we hier zo goed zijn opgevangen. Jef Foubert (CD&V, red) was toen burgemeester. Hij wist dat er trauma’s waren bij de kinderen. Hij heeft zich over ons bekommerd. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij op uitstap konden naar de zee, toen we hier net gearriveerd waren. Voor ons als kinderen was dat fantastisch. Dat vergeet ik niet. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heb ik trouwens van de meeste partijen de vraag gekregen om voor hen op te komen.”

Tot slot: een 9 to 5-job is niet aan jou besteed?

Syla: (lacht) Nee. Dat heeft nooit in mij gezeten. Ik wilde altijd zelfstandig worden. Ik geloof ook dat je je doelstellingen kunt halen, als je er maar in gelooft en bereid bent ervoor te werken. Dat geef ik nu ook graag mee aan de jongeren in mijn voetbalclub. Alles in het leven is mogelijk, als je er maar in gelooft.”