Uitbater dancing Baia over overlast op parking: “Wat kan ik in godsnaam nog méér doen?” JVS

01 november 2019

18u47 0 Sint-Niklaas Uitbater Walter Vermeulen van dancing Baia aan de Grote Baan wil graag overleg met de buurt en de burgemeester na de klachten over overlast op de parking. “Wij doen al het mogelijk om overlast te vermijden, net als de politie. Ik weet echt niet wat ik nog méér kan doen.”

“Sinds vorig jaar staan er camera’s op de parking, we hebben twee parkingwachters die meteen ingrijpen als een discussie tussen bezoekers uit de hand dreigt te lopen, er is een officieel securityteam in de dancing dat in contact staat met de parkingwachters, de politie komt minstens drie keer per nacht op de parking gereden om toezicht te houden,... Kortom, we doen al het mogelijke om overlast van bezoekers buiten op de parking te vermijden. Wat kan ik in godsnaam nog méér doen?”, reageert uitbater Walter Vermeulen van dancing Baia op de klachten vanuit de buurt.

Bezoekers die met de auto vertrekken, rijden van de parking en eenmaal ze op straat zijn, mogen wij niet meer ingrijpen. Als er dan bij zijn die eens fors op het gaspedaal duwen, dan gebeurt dat op de openbare weg. En zóveel zullen dat er ook niet zijn Uitbater Walter Vermeulen

“Al veertig jaar heb ik hier deze dancing. Sinds eind 2018 heet de dancing Baia. Het is al heel anders dan met Complex daarvoor, toen er vaak 3.000 bezoekers aanwezig waren. Nu is het meestal tussen de 500 en 800, dus nog maar een vijfde of een zesde van voordien. Zestig procent van de bezoekers wordt dan ook nog eens gebracht en opgehaald of neemt een taxi. Bezoekers die wel met de auto vertrekken, rijden van de parking en eenmaal ze op straat zijn, mogen wij niet meer ingrijpen. Als er dan bij zijn die eens fors op het gaspedaal duwen, dan gebeurt dat op de openbare weg. En zóveel zullen dat er ook niet zijn.”

“Over dat spookrijden: het gebeurt heel sporadisch dat bestuurders fout zijn en naar links rijden, in de tegenovergestelde richting. Dat heb ik vernomen van de parkingwachters. Zij zien dat, maar kunnen niet meer ingrijpen. Daarom zou het goed zijn als er een verkeersbord wordt geplaatst, met een pijl die aangeeft dat je alleen rechtsaf mag bij het uitrijden van de parking.”

Overleg met buurt

Dat er op de parking ‘s nachts wordt gediscussieerd en er wel eens een schermutseling ontstaat? “Ja, dat kan altijd gebeuren, overal op plekken waar mensen uitgaan. Nogmaals, dan grijpen onze parkingwachters in voor het escaleert. Wij mikken op hetzelfde publiek als dancing Exo, hier vlakbij aan De Ster. Het gebeurt dat bezoekers van de ene dancing naar de andere trekken. Maar als hier zware problemen waren op de parking, zouden de camera’s dat registreren. De politie kan altijd de beelden opvragen. Wel, dat is nog niet nodig geweest. Vroeger, toen de Grote Baan hier nog geen middenberm had, werd er aan de overkant geparkeerd. Dat is nu ook niet meer het geval.”

“Bezoekers komen aan rond 1 uur en tegen 6 uur is de nacht voorbij. Als ze de dancing uit komen, gaan ze recht naar onze parking, zonder op straat te moeten lopen. Dat er dan gepraat wordt, is niet te vermijden. Na de klachten uit de buurt gaan we er nog extra op toezien. Maar ik verwacht ook dat buurtbewoners correct zijn en niet de hele nacht op de uitkijk staan, om bij de minste aanleiding de politie te bellen of zelfs onze parking te betreden. Ik vraag daarom overleg met de buurt, met de burgemeester erbij, om de situatie te bespreken.”