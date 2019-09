Exclusief voor abonnees Uit Eten met HLN: pretentieloos genieten bij Bizzy Beloy Redactie

03 september 2019

13u59 0 Sint-Niklaas Weten waar je goed in bent, het is niet iedereen gegeven. Bert Vercruyssen en Kristel De Maeyer van Bizzy Beloy op de Houtbriel in Sint-Niklaas weten dat wel. Zij pakken uit met een meer dan degelijke keuken, met een reeks fijne vlees- en visgerechten en klassiekers, niet heel uitgebreid maar wel gewoon heel goed.

In 2006 zette Bizzy Beloy zichzelf op de kaart als de betere brasserie, hoewel ze het zelf niet zo wilden omschrijven. Het moest iets zijn tussen een brasserie en een restaurant, waar je ook ‘s middags iets kan drinken. Inmiddels is Bizzy Beloy uitgegroeid tot een restaurant, een vaste waarde ook in Sint-Niklaas.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis