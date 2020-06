Uit de tijd van toen: vijfdelige filmreeks over Sint-Niklaas neemt je mee op nostalgische trip Joris Vergauwen

18 juni 2020

17u01 6 Sint-Niklaas Wie het Sint-Niklaas van de jaren ‘30, ‘40, ‘50, ‘60 en ‘70 wil leren kennen, kan online vijf bijzondere films van 50 minuten bekijken. Die vijfdelige filmreeks is samengesteld door het stadsarchief van Sint-Niklaas.

Twintig jaar geleden beschikte het stadsarchief over een heel bescheiden filmarchief. Daar kwam echter verandering in, door gericht zoekwerk, oproepen bij de bevolking en schenkingen van particulieren. Er werd een audiovisueel archief opgebouwd met beelden op pellicule van 9,5 tot 8 mm, Super8-films tot Betacam- en VHS-cassettes. Het stadsarchief investeerde de voorbije jaren veel tijd en energie in de digitalisering van dat filmarchief. “Er is een grote vraag om die beelden aan te bieden. De digitale weg is ingeslagen. Volgend jaar komt er ook een eigen website voor het stadsarchief. Dat zal de publiekswerking alleen maar versterken”, klinkt het bij stadsarchivaris Patty De Meester.

Nostalgische trip

Om de Sint-Niklazenaren tijdens hun vakantie in eigen land een mooie, nostalgische trip aan te bieden, pakt het stadsarchief nu uit met vijf films van telkens 50 minuten, over de stad in de jaren ‘30, ‘40, ‘50, ‘60 en ‘70. De eerste film, uit de jaren 1930, biedt meteen een unieke blik op de donderdagse markt in lang vervlogen tijden, de Vlaamse kermis van weleer of de bloemenstoet van 1939. Die beelden komen vooral van de cineasten van de filmclub ‘Licht en Schaduw’, die in dat decennium afspraken in Hotel De Spiegel om hun passie met elkaar te delen.

In de films over de volgende decennia komen nog een hele reeks speciale gebeurtenissen aan bod, van de herplaatsing van het vergulde Mariabeeld op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1947, de eerste Bevrijdingsfeesten in 1948, de zomers in de jaren 1950 met de ‘putten van Scheerders’ als zwemvijvers, het bezoek van koning Boudewijn op 6 november 1956 tot de autoloze zondagen en protestacties in de ‘seventies’.

De reeks ‘Sint-Niklaas in de jaren 30/40/50/60/70’ is te bekijken via www.sint-niklaas.be/archieffilms.