Uber Eats nu ook actief in Sint-Niklaas Joris Vergauwen

07 oktober 2020

12u20 0 Sint-Niklaas De maaltijdbezorgingsdienst Uber Eats is vanaf woensdag ook beschikbaar in Sint-Niklaas.

Het online bestel- en bezorgplatform Uber Eats breidt uit en is vanaf woensdag 7 oktober ook beschikbaar in Sint-Niklaas. “De keuze voor deze stad is gebaseerd op data die laten zien dat er in en rond Sint-Niklaas veel interesse is in de bezorg-app. We willen dit nu voor iedereen toegankelijk maken en de lokale favoriete gerechten contactloos aan huis laten bezorgen”, aldus manager Kamilla Lambotte van Uber Eats België. In België is Uber Eats actief in 17 steden.

Uber Eats werkt in Sint-Niklaas samen met een hele reeks partners, waaronder McDonald’s, Balls & Glory, Pizza Hut en lokale restaurants als Brass Monkey, BE JACKS en Pom De Tair.

Gebruikers downloaden de Uber Eats-app, selecteren het restaurant naar keuze, bestellen een maaltijd en betalen in de app met Bancontact, creditcard of PayPal. Zodra de bezorgpartner op enkele minuten afstand van het restaurant is, ontvangt het restaurant een seintje om de bestelling te bereiden. De bezorgpartner meldt zich in het restaurant, haalt de bestelling op bij het restaurant en bezorgt de bestelling namens het restaurant contactloos op de door de gebruiker ingevoerde locatie.

Als openingsactie krijgen nieuwe gebruikers in Sint-Niklaas die voor tenminste 20 euro aan eten bestellen met de kortingscode ‘GOESMJEIREN’ een korting van 15 euro op twee bestellingen Die code is geldig tot 8 november.