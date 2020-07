Twee winkeldieven op heterdaad betrapt, twee fietsdieven kunnen wegvluchten Kristof Pieters

19 juli 2020

13u57 0 Sint-Niklaas Twee fietsdieven zijn zaterdagnacht om 3.45 weggevlucht nadat ze waren betrapt door een buurtbewoner in de Mercatorstraat.

De bewoner had het duo opgemerkt toen ze naar enkele achterliggende garageboxen stapten en aan een fiets begonnen te prutsen. Een van hen stond op de uitkijk terwijl de andere de fiets probeerde te stelen.

In een winkel op het Stationsplein werd zaterdag ook al een dief op heterdaad betrapt. De dader komt in aanmerking voor meerdere diefstallen en zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Een winkeldief uit Antwerpen is zaterdag op heterdaad betrapt in de winkel Euroshop in de Puitvoetstraat. De politie stelde proces-verbaal op.