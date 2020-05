Twee verdachten voor rechter wegens overval op juwelier Nele Dooms

27 mei 2020

16u42 0 Sint-Niklaas De Dendermondse rechter had woensdag twee beklaagden voor zich die verdacht worden van de overval op een juwelier in de Stationsstraat in Sint-Niklaas in juni 2015. Younes A. (31) uit Gent en Brahim B. (31) uit Lokeren ontkennen in alle toonaarden hun betrokkenheid. “De overval was trouwens in scène gezet”, beweerde A. tijdens het proces. Er hangt hem 6 jaar cel boven het hoofd.

Het is ondertussen al vijf jaar geleden dat juwelierszaak Fashion Jewelry in de Stationsstraat in Sint-Niklaas overvallen werd. Rond 12 uur stopten er twee mannen, de ene met een helm op en de andere met een carnavalsmasker over het hoofd, met hun brommer voor de zaak. Ze belden aan, gingen naar binnen en overvielen vervolgens de uitbater. Die werd hardhandig behandeld, gekneveld met spanbandjes en vervolgens beroofd van een aantal juwelen. De daders vluchtten daarna snel weer weg met hun brommer.

DNA-sporen op één van de gebruikte spanbandjes leidden de speurders uiteindelijk naar Younes A., geen onbekende voor het gerecht. Die blijft er tot op de dag van vandaag bij dat hij niet deelnam aan de overval. “Persoonsbeschrijvingen komen ook niet met mij overeen. Wel had ik van het scenario gehoord”, verklaarde hij. “Het was een overval die eigenlijk geen overval was. De winkelier werkte er zelf aan mee. De daders hebben de buit terug bij de man gebracht en vervolgens een beloning van hem opgestreken. Ze schepten er over op, waardoor ik het te weten kwam. Maar ik noem geen namen. Voor de veiligheid van mij en mijn gezin. Ik ga nog liever naar de cel dan risico te lopen hen te verraden.”

De openbaar aanklager vond dat er met het DNA genoeg bewijs tegen A. is en vorderde voor de beklaagde een gevangenisstraf van zes jaar. Voor de andere beklaagde, Brahim B., ook al geen onbekende voor het gerecht met een goedgevuld strafregister, werd vier jaar cel gevraagd. Bij een huiszoeking op zijn adres vonden speurders onder andere twee vesten die erg leken op die welke de overvallers droegen bij de feiten. Onderzoek van zijn GSM toonde aan dat hij in de buurt was op het ogenblik van de overval. Maar ook hij blijft erbij helemaal niets met de feiten te maken te hebben en onschuldig te zijn. De rechter velt vonnis op 23 juni.