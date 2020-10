Twee maanden geen verkeer mogelijk in de Hooimanstraat door heraanleg verkeersplateaus Joris Vergauwen

12 oktober 2020

11u52 0 Sint-Niklaas Eind oktober worden de verkeersplateaus in de Hooimanstraat in Sinaai heraangelegd. Daardoor is er de komende maanden geen verkeer mogelijk in de straat.

De werken in de Hooimanstraat waren vroeger gepland, maar door de weersomstandigheden zijn ze uitgesteld naar maandag 26 oktober. Dan start de aannemer met het plateau in de Bellemansstraat, wat drie weken zal duren. Meteen daarna volgt het plateau aan de Beukenlaan, voor een periode van vijf weken.

Vanaf midden december wordt er gewerkt aan het plateau in de Populierenstraat. “Dit betekent dat er vanaf maandag 26 oktober geen verkeer mogelijk is in de Hooimanstraat. Bewoners kunnen hun woning bereiken, afhankelijk van de ligging, langs de kant van de Vleeshouwersstraat of de Schrijberg”, meldt de stad. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.