Twee jaar na zware hersenbloeding op school begint Anne-Sophie (15) aan derde middelbaar: “Herstellen was niet het ergste, mijn sociale leven missen wel” Joris Vergauwen

02 september 2019

16u02 0 Sint-Niklaas Een bijzondere start van het nieuwe schooljaar was het voor Anne-Sophie Heyvaert (15) uit Temse. Twee jaar lang volgde ze thuis les via Bednet, nadat ze in september 2017 op school een hersenbloeding had gekregen. Maandagochtend zat ze na die lange herstelperiode weer op de schoolbanken. “Het is zo ontzettend mooi om hier terug te zijn.”

“Het moeilijkste was niet zozeer het herstellen, de medische weg die ik moest afleggen, maar wel het sociale leven dat ik twee jaar heb moeten missen: mijn vrienden, simpelweg naar school gaan,... Gelukkig kon ik er virtueel nog bij zijn op school, via Bednet (internetonderwijs waarbij een jongere van op afstand live de lessen volgt, red). Dat was een héél grote steun. Niet alleen mijn schoolwerk kon ik op die manier nog blijven doen, maar ook het feit dat ik vandaag nog vrienden héb, dank ik aan Bednet.” Aan het woord is Anne-Sophie Heyvaert uit Temse, een heel sterk en mondig meisje van 15 jaar dat de voorbije twee jaar hard heeft moeten knokken.

“Ik weet het nog heel goed. Het was op een uitstap met school, op 19 september 2017. Ik werd die middag verschrikkelijk misselijk. Ik kreeg rugpijn en het leek alsof mijn hoofd ging ontploffen. Op de spoeddienst stuurden ze me door naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Daar bleek dat ik een heel ernstige hersenbloeding had.” Ze zat toen in het tweede middelbaar Latijn-Grieks, in het College in Sint-Niklaas. “Ondanks mijn hersenbloeding heb ik toch een A-attest gehaald in dat tweede jaar, door de lessen via Bednet te volgen en door thuisonderwijs. Ik heb toen héél hard gewerkt om dat jaar niet verloren te laten gaan. Het derde middelbaar liep aanvankelijk goed, maar in het tweede deel van het jaar werd het te zwaar. Ik ben nu opnieuw in het derde jaar Latijn gestart.”

Stap voor stap

“Ik heb veel geluk gehad. Ik had er even goed niet meer kunnen zijn. Of in een andere staat: verlamd, niet meer kunnen spreken, horen of zien. Het was ook een heel ernstige hersenbloeding. De dokter die me behandelde, is in het begin nachtenlang bij me gebleven. Hij stond klaar om me naar de operatietafel te brengen als het nodig was. In die eerste maanden was elke dag een geschenk voor mij. Nu is dat al wat minder, omdat ik ook bijna zeker ben dat alles okee is. Maar het is anders geweest. Ik heb bijvoorbeeld lang geworsteld met mijn kortetermijngeheugen. Met mijn mama oefende ik dan woordjes Latijn. Alles van vóór de hersenbloeding wist ik nog perfect. Maar als je me toen vroeg of ik nog wist wat ik twee uur daarvoor had gegeten, moest ik het antwoord schuldig blijven. Dat was een grote bekommernis: komt dat nog terug? Stap voor stap is het beter geworden. Ik heb veel kleine overwinningen behaald. Je voelt dat je beter wordt. En als je dan uiteindelijk zelfstandig weer dingen kan doen, is dat zo mooi. Ik kijk anders naar het leven nu, merk ik wel. Ik ben misschien wel al een beetje sneller volwassen moeten worden.”

Dokter

Maar weinig jongeren zullen maandagochtend zo dankbaar geweest zijn om terug op de schoolbanken te zitten als zij. “Ik was maandagochtend wel heel nerveus. Ik start dan ook in een heel nieuwe klas, waar ik niemand ken. Mijn klasgenoten van vorig jaar zitten nu in het vierde middelbaar. Het is dus even wennen bij deze nieuwe start, maar ik ben wel zó ontzettend blij om hier terug te zijn, om weer naar school te kunnen gaan. Wat mijn droom is? Dokter of woordvoerder worden. Ik praat graag, maar ik maak ook graag mensen beter. En door mijn hersenbloeding is die ambitie nog groter geworden.”

Bednet, wil Anne-Sophie benadrukken, heeft haar als het ware gered. “Dat ik vandaag weer naar school kan, heb ik daar aan te danken. Daarom wil ik ook graag een oproep doen: als kinderen om een medische reden een langere tijd niet naar school kunnen gaan, gebruik dan Bednet. Er zijn 20.000 zieke kinderen in Vlaanderen, waarvan er slechts een 3.000-tal Bednet hebben ingeschakeld. Vráág het, want het is zo’n grote steun. Het is het beste wat mij is overkomen in die nare periode.”