Twee gewonden bij kop-staartbotsing in Hoge Bokstraat Kristof Pieters

27 augustus 2019

09u46 0 Sint-Niklaas In de Hoge Bokstraat gebeurde maandagavond een kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens die richting Patershoek reden. Daarbij vielen twee gewonden.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur ter hoogte van het kruispunt met de Puyenbekestraat. De bestuurder van een BMW ging in de remmen om voorrang te verlenen aan een wagen die uit de Puyenbekestraat kwam. De bestuurder van een Fiat die achter de BMW reed merkte dit te laat op en reed achteraan in op de BMW. Beide voertuigen liepen bij de botsing schade op en twee inzittenden raakten gewond. Zij werden voor verzorging naar het AZ Nikolaas overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte vloeistof van de rijbaan te verwijderen. Er was tijdelijk lichte verkeershinder.