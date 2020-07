Twee gewonden bij frontale botsing op Tuinlaan Kristof Pieters

16u56 5 Belsele In de Tuinlaan in Belsele zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee personenwagens. In een flauwe bocht week één van de bestuurders van zijn rijvak af met zware gevolgen.

Beide voertuigen waren total loss en moesten getakeld worden. De rijbaan was een tijdlang in beide richtingen versperd. De brandweer had ook heel wat opkuiswerk, één van de wagens zat volgestouwd met drank en voedingswaren na een bezoek aan het warenhuis Makro. Een deel daarvan kwam op de rijbaan terecht, een ander deel kon wel gerecupereerd worden. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht.