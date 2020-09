Twee fietsers lichtgewond bij aanrijding Kristof Pieters

27 september 2020

17u13 0 Sint-Niklaas Bij twee verschillende ongevallen in Sint-Niklaas zijn vrijdag twee fietsers gewond geraakt.

In de Begijnenstraat in Sint-Niklaas kwam het vrijdag rond 16.50 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een auto. De fietser raakte lichtgewond aan de knie en het hand. Bij een tweede ongeval was een fietser en een auto betrokken. De chauffeur van de auto pleegde vluchtmisdrijf. De fietser liep verwondingen op aan de knie.