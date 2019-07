Twee fietsers aangereden op rotonde Parklaan op kwartier tijd Kristof Pieters

14 juli 2019

11u14 11 Sint-Niklaas Op de rotonde van de Parklaan en de N16 in Sint-Niklaas zijn vrijdag op nog geen kwartier tijd twee fietsers aangereden. Beide raakten lichtgewond

Het eerste ongeval gebeurde vrijdag rond kwart voor vier aan de kant van de afslag naar het Waasland Shopping Center. Een minderjarige fietser werd aangereden door een bestuurder die de afslag nam. Een kwartiertje later vond een tweede ongeval plaats, dit keer aan de afslag van de N16 richting Beveren.

Beide fietsers werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De verkeerssituatie had volgens de politie in geen van beide gevallen iets met de aanrijding te maken want alle betrokkenen waren van Sint-Niklaas en kenden dus de omgeving. Op de rotonde in de Parklaan moeten fietsers voorrang verlenen aan het wegverkeer maar in de praktijk gebeurt vaak het omgekeerde.