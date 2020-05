Twee extra GAS-boetes mogelijk in coronatijden Joris Vergauwen

27 mei 2020

15u51 2 Sint-Niklaas Wie geen mondmasker draagt op plaatsen waar het verplicht is én organisatoren van toegelaten evenementen die de regels niet volgen, kunnen voortaan in Sint-Niklaas ook een GAS-boete krijgen.

De gemeenteraad van Sint-Niklaas heeft bij hoogdringendheid twee wijzigingen goedgekeurd voor de politieverordening van 24 april 2020, over de tijdelijke toepassing van GAS-sancties bij inbreuken op artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Een hele mond vol, maar eenvoudig gesteld gaat het gaat om inbreuken op de coronarichtlijnen. Sint-Niklaas is een van de weinige gemeenten in Vlaanderen die inbreuken strafbaar stelt met GAS-boetes. Op die manier gaan de coronaboetes niet naar de federale overheid, maar naar de stadskas.

In de politieverordening zijn nu twee extra overtredingen opgenomen. Wie geen mondmasker draagt op plaatsen waar het verplicht is, riskeert in Sint-Niklaas een GAS-boete. Een mondmasker is onder meer verplicht op het openbaar vervoer. Ook organisatoren van toegelaten evenementen kunnen voortaan worden gesanctioneerd met een GAS-boete als ze de voorgeschreven richtlijnen niet volgen.