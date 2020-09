Twee elektrische fietsen gestolen uit tuinhuis Kristof Pieters

27 september 2020

17u01 2 Sint-Niklaas In de Bosstraat in Belsele zijn twee elektrische fietsen gestolen. Die stonden in een slotvast tuinhuis. De inbraak werd vrijdag vastgesteld.

De politie stelde zaterdag ook nog een inbraak vast in een woning in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. In de Peter Benoïtstraat werd een postzak met inhoud gestolen. Tot slot werd er nog een winkeldief betrapt in een winkel in de Plezantstraat. De verdachte werd voor de duur van het onderzoek opgesloten.