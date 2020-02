Twee duo’s op het podium van ‘t Ey JVS

18 februari 2020

20u27 0 Sint-Niklaas Deze week krijgt muziekclub ‘t Ey in Belsele twee duo’s over de vloer. Vrijdagavond spelen Tobias Elof en Jonathan Bremer, zondagmiddag is het aan Lies Van Camp en Jeroen Knapen.

‘t Ey begint het weekend vrijdag in stijl, met het Deense duo Tobias Elof en Jonathan Bremer. Tobias is de eerste ukelelespeler die op universitair niveau een graad behaalde met zijn instrument. Hij leefde onder andere in Hawaï en Canada om zich onder te dompelen in de uke-wereld. Zijn concerten verkochten uit in Kopenhagen, Taipei en Peking. Zijn compagnon Jonathan is een bassist uit de Deense jazz scene. Hij is ook de huiscontrabassist van de legendarische Montmartre jazzclub. Hij is bekend als componist en producer en heeft een eigen platenlabel. Hun concert start om 21 uur.

Zondag 23 februari om 16 uur speelt het kleinkunstduo Lies Van Camp en Jeroen Knapen, samen met gastmuzikanten Thomas Noël, Vincent Noiret en Frederik Heirman. Dat drietal kan wat adelbrieven voorleggen, met onder meer Olla Vogala, Brussels Jazz Orchestra en Lady Linn. Lies & Jeroen stellen meteen hun nieuwe cd voor.

Info: www.tey.be