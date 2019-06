Twee dronkenmannen in de cel omdat ze voor overlast zorgen PKM

16 juni 2019

16u26 1 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend tot tweemaal toe een dronkenman in de cel moet stoppen omdat die heel wat overlast veroorzaakte.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was dit het geval in de omgeving van het Stationsplein. Voorbijgangers maakten melding van een zwaar dronken persoon ter hoogte van de bushalte. De man had ook al aangebeld bij verschillende appartementen in de Leopold II-laan. Hij werd voor ontnuchtering opgesloten in de cel.

In de nacht van zaterdag op zondag werd er opnieuw een dronkenman opgesloten om zijn roes uit te slapen. Hij zorgde voor moeilijkheden ter hoogte van Plaza Central aan de Reinaert Galerij.