Twee dagen The Big Bounce op De Ster: “Welkom op het grootste springkussenfestival van Europa” JVS

20 september 2019

08u11 10 Sint-Niklaas Dit weekend vindt op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas The Big Bounce plaats. Er staan tientallen springkastelen en opgeblazen attracties, maar ook drie podia voor een hele reeks artiesten en bands. Zaterdag is het festival alleen toegankelijk voor 16-plussers, zondag is er een familiedag met optredens van Vlaamse artiesten.

“Het grootste springkussenfestival in Europa”, zo omschrijven Guy en Jan Pluym van Feathers Events hun event. The Big Bounce telt een veertigtal springkastelen, waaronder een aantal gigantische exemplaren. Bedoeling is dat volwassenen zaterdag nog eens volop en onbezorgd het kind in zich loslaten op de opgeblazen attracties. Dan is het festival ook alleen toegankelijk vanaf 16 jaar. Er zijn drie podia waar een hele reeks artiesten en dj’s staan, waaronder Jebroer, Yolotanker, Yves Deruyter en Papi Chulo Soundsystem. Twee van de drie podia staan op het strand. “We hebben deze keer de verhouding tussen de muziek en de springkastelen wat gelijk getrokken. Er is ook wat meer gefocust op de inkleding van het terrein. We willen een echt festivalgevoel creëren, meer dan bij de eerste editie twee jaar geleden. En we krijgen fantastisch weer dit weekend. Alles is aanwezig om er een onvergetelijke belevenis van te maken, met dolle pret én een geweldig feestje.” Zaterdag worden er zo’n vierduizend bezoekers verwacht. De toegang van het festival bevindt zich aan de parking van het recreatiedomein aan de kant van de Vossekotstraat.

Familiegebeuren

Zondag vindt The Big Bounce plaats onder de naam ‘Jumping with The Stars’, omdat het festival dan de deuren opent voor álle leeftijden. Ook gezinnen met kinderen kunnen zich dan een hele dag uitleven op de springkastelen. Er zijn die dag heel wat Vlaamse artiesten van de partij. Op het hoofdpodium komt Ment TV de Vlaamse Top 10 opnemen.

Info en tickets: www.thebigbounce.be