Twee dagen feest in Elisabethwijk met ‘Bal Cirqu l’air’ JVS

30 augustus 2019

13u50 0 Sint-Niklaas Op het Prins Leopoldplein in de Elisabethwijk vindt komend weekend ‘Bal Cirqu l’air’ plaats, een tweedaags feestje voor jong en oud.

De buurtwerking in de Elisabethwijk komt elke zomer met een fijn evenement naar buiten. Tot vorig jaar vond er Ciné Leopold plaats, openluchtcinema op het Prins Leopoldplein. Deze zomer pakken ze er uit met ‘Bal Cirqu l’air’, een tweedaags feest op datzelfde Leopoldplein. “Na vijf jaar Ciné Leopold is het tijd voor iets nieuws. In de ideeënbus die vorige zomer op het plein stond, staken heel wat suggesties. Resultaat is een tweedaags feest ‘onder zeil’, voor jong en oud. We zetten namelijk een feesttent van 100 m². Er is live-muziek, animatie voor jong en oud, lekker eten en dj’s op het Bal Populair”, klinkt het.

Zaterdag 31 augustus vindt het feest plaats van 14 tot 2 uur. Er is een kindermiddag met onder meer Coiffure Confituur, circusworkshops met Circus Punt, een goochelact met Armando Ros en een optreden van de Vlaamse zanger Ronny Lee. Vanaf 18.30 uur gaan liefst vier verschillende koks aan de slag. Van 20 tot 2 uur is er vervolgens het Bal Populaire.

Op zondag 1 september is er vanaf 12.30 uur een grote barbecue voor de buurtbewoners. Om 14 uur speelt de covergroep Mong Chevrong en is er een open terras tot 18 uur.

Alle info: www.balcirqulair.be