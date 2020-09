Twee bestuurders gewond bij kop-staartaanrijding in Kleemstraat Kristof Pieters

11 september 2020

20u28 0 Belsele In de Kleemstraat in Belsele zijn vrijdagavond twee bestuurders lichtgewond geraakt bij een ongeval.

De bestuurster van een kleine personenwagen, die richting Belsele reed, moest stoppen voor een tegenligger omdat er een geparkeerd voertuig op de rijbaan stond. De bestuurder van een Renault Kangoo merkte dit te laat op en reed achteraan in op de wagen die gestopt was. Door de klap werd die op zijn beurt tegen het geparkeerde voertuig geduwd. De drie voertuigen liepen blikschade op. Beide bestuurders waren in shock en liepen lichte verwondingen op. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.