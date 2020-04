Turks Cultureel Centrum schenkt 500 boterkoeken aan personeel AZ Nikolaas Joris Vergauwen

18 april 2020

09u28 0 Sint-Niklaas Een mooi gebaar van de Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas, uit solidariteit met het personeel van het AZ Nikolaas. Zij schonken deze week 500 boterkoeken aan het ziekenhuis.

“We willen als Turkse gemeenschap onze waardering tonen voor de mensen die elke dag weer in zware omstandigheden voor alle zorgbehoevenden in de frontlinie staan”, vertelde Hasan Bilici van het Turks Cultureel Centrum, dat gevestigd is in de Hazewindstraat in Sint-Niklaas. Als vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas brachten ze 500 boterkoeken naar het AZ Nikolaas, als steun voor de personeelsleden. Ook het brandweerkorps, de lokale politie en het personeel van het stadhuis kregen een attentie voor hun inzet in deze moeilijke tijden.