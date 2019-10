Tunnel onder station afgesloten op dinsdag 29 oktober JVS

25 oktober 2019

Sint-Niklaas Volgende dinsdag is de tunnel onder het station in beide rijrichtingen afgesloten.

De tunnel gaat dinsdag dicht van 9 tot 15 uur. Dan vinden er herstellingswerken plaats aan de openbare verlichting. Hiervoor wordt de tunnel onder het station afgesloten in beide rijrichtingen.

Er is een wegomleiding gepland. Het verkeer vanuit het centrum richting N70 wordt omgeleid via het Stationsplein. Verkeer richting centrum kan de omleiding volgen via Vijfstraten, Slachthuisstraat en Driekoningenstraat.