Tunnel onder het Stationsplein afgesloten op dinsdag 2 juli JVS

27 juni 2019

15u22 0 Sint-Niklaas Volgende dinsdag 2 juli wordt de tunnel onder het Stationsplein in beide richtingen volledig afgesloten van 9 tot 15 uur.

De tunnel onder het station en Siniscoop gaat dinsdag dicht voor onderhoudswerken. Er is een wegomlegging gepland voor het verkeer. Vanaf het kruispunt Driekoningen loopt die via het Stationsplein en de Leopold II-laan, uit de richting van de Singel is dat via de Slachthuisstraat.