Toscaanse stad Lucca pakt uit met Italiaanse taal- en cultuurcursussen voor studenten uit zusterstad Sint-Niklaas Joris Vergauwen

28 februari 2020

21u22 0 Sint-Niklaas Twee scholen in de Sint-Niklase zusterstad Lucca bieden vanaf dit jaar taal- en cultuurcursussen aan, op maat van studenten uit de zustersteden.

Italiaans leren in zusterstad Lucca? Het kan vanaf dit jaar in twee taalschalen in de Toscaanse zusterstad van Sint-Niklaas. Die scholen hebben taal- en cultuurcursussen uitgewerkt specifiek voor studenten uit de zustersteden.

Lucca Italian School gaat van start met een lentesessie, van 8 tot 14 maart. Daarna is de school Koine Center aan de beurt, van 17 tot 23 mei. Koine biedt ook een mooie gelegenheid om van 24 tot 29 augustus de zomervakantie af te ronden, terwijl Lucca Italian School van 8 tot 14 november bij de herfstvakantie aansluit.

Alle info over de cursussen: internationalesamenwerking@sint-niklaas.be.