Topsaxofonist Maceo Parker komt naar De Casino JVS

20 juni 2019

Sint-Niklaas Concertzaal De Casino verwelkomt in november de Amerikaanse topsaxofonist Maceo Parker.

Na zeven jaar komt Maceo Parker opnieuw naar concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. De Amerikaanse funk-, soul- en jazzsaxofonist is het meest bekend door zijn samenwerking met James Brown, maar dat is niet alles. Hij speelde ook mee op enkele albums van Prince. Tussen 2001 en 2005 was hij ook lid van de band van Prince, de New Power Generation. Verder bouwde Maceo Parker ook het alternatieve funkimperium van George Clinton (Parliament/Funkadelic en P-Funk Allstars) en Bootsy Collins (Rubber Band) mee uit.

Hij werkte samen met nog tal van artiesten, van Ray Charles en De La Soul tot Red Hot Chili Peppers, Bryan Ferry en Candy Dulfer.

Op dinsdag 26 november staat Maceo Parker in De Casino. De voorverkoop is meteen gestart.

Info en tickets: www.decasino.be.