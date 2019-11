Toneelkring Baudeloo Sinaai brengt ‘’t Is weer show in de bungalow’ van Ruud De Ridder JVS

12 november 2019

12u04 0 Sint-Niklaas Vanaf dit weekend brengt toneelkring Baudeloo uit Sinaai de voorstelling ‘t’ Is weer show in de bungalow’, geschreven door Ruud De Ridder.

De komedie speelt zich af op de camping waar Lou, trotse eigenaar van de bungalow ‘El Paradiso’ het al jaren voor het zeggen heeft. Het stuk van Ruud De Ridder wordt gespeeld door Carine Van Osselaer, Chantal De Plukker, Emma Maes, Francine Vijlders, Ignaas Van den Bossche, Jan Group, Maurits De Decker, Tine Van Poucke en Yoshi Gysel. De regie is in handen van Stefan Van Pottelberge.



De voorstellingen vinden plaats op 15, 16, 17, 21, 22 en 23 november, telkens om 20 uur, alleen zondag om 15 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.baudeloo.be of bij Maya’s Natuurhuys op de Dries 16 in Sinaai.