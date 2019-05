Tom en Toon in ‘Grillmasters’ op VIER: “Geweldige masterclass in barbecue” Joris Vergauwen

28 mei 2019

19u10 0 Sint-Niklaas Al van toen ze samen op kot zaten, nam de barbecue een speciale plek in hun leven in. Nu tonen ze in ‘Grillmasters’ op VIER wat ze écht in hun mars hebben. Tom Geleyn (33) en Toon Vandenbranden (32) uit Sint-Niklaas laten het heilige vuur in hen branden om zich te kronen tot de ‘Beste Grillmasters van Vlaanderen’.

Grillexperts Peter De Clercq en Seppe Nobels gaan voor het tweede jaar op rij op zoek naar de beste grillers van Vlaanderen. Tien duo’s hebben de hete selectieronde overleefd. ‘Grillmasters’ op Vier is intussen aan de derde aflevering toe woensdagavond, met deze keer Italië als thema en ‘proever van de week’ Gert Verhulst. Nog negen duo’s zijn in de running, waaronder Tom Geleyn en Toon Vandenbranden uit Sint-Niklaas. Tom werkt op de dienst evenementen van de stad Sint-Niklaas, Toon is producer in de reclamewereld. Hun vriendschap dateert al van bij de scouts, hun gezamenlijke passie voor lekker eten volgde in hun studententijd. “We hebben allebei aan het Ritcs in Brussel gestudeerd en samen op kot gezeten. Daarna hebben we ook nog even een huis gedeeld in de Truweelstraat in Sint-Niklaas. En toen al staken we heel snel de barbecue aan. Ook al was het een doordeweekse dinsdag: als het goed weer was, haalden we de houtskool boven!”

Avontuur

“We zijn sowieso grote fans van koken, grillen en lekker eten”, vertelt Toon. “Vorig jaar, bij het eerste seizoen van ‘Grillmasters’, was ik een beetje jaloers op de deelnemers. Ze maakten geweldig interessante dingen mee, vond ik. Ze gingen langs bij een varkensboer, leerden op een prachtige manier beter grillen. Elke week dacht ik: dit wil ik ook doen. En Tom was daar ook meteen voor te vinden. Het viel voor ons allebei op een goed moment, omdat we zin en tijd hadden voor wat avontuur. Dus hebben we ons ingeschreven, met succes.”

Azwijn

Bij de auditiedag kon het Sint-Niklase duo chefs Peter De Clercq en Seppe Nobels overtuigen met forel, prei en botersaus, in combinatie met de frisse toets van de ‘Azwijn’. Dat is een appelciderazijn, gemaakt van uitsluitend lokale, Zwijndrechtse appels, die Toon en zijn vriendin Laura drie jaar geleden ontwikkelden. In de KMO-zone in Zwijndrecht hebben ze intussen een magazijn waar ze de Azwijn produceren en bottelen. “Seppe Nobels was er heel enthousiast over. Een heel fijn compliment, als zo’n grote chef dat zegt. En nog leuk: het duo dat vorig jaar Grillmasters heeft gewonnen, gebruikt ook onze Azwijn in hun restaurant in Antwerpen.”

“Gratis masterclass”

“We wilden vooral deelnemen om te leren. Voor ons was dit een geweldige opportuniteit om een gratis masterclass te volgen bij zo’n grote chefs. Op voorhand dachten we dat we veel tips en tricks zouden krijgen, maar zo gaat het niet. Je wordt uitgedaagd en je moet op een creatieve manier een opdracht onder grote tijdsdruk proberen af te werken. En dat is eigenlijk nog de beste leerschool. Je leert echt enorm uit je eigen fouten.”

“Net voor de opnames van start gingen, hebben we nog snel een tiental boeken over barbecue gekocht. We zijn als gekken beginnen lezen, om inspiratie op te doen. We wilden echt ons best doen. Het niveau is immers hoog”, vertelt Tom. “We konden wel wat barbecueën. Vooral Toon had al wat ervaring, onder meer met deeg, zoutkorstjes en vuurtechnieken. Ikzelf heb een kookopleiding gevolgd bij Syntra. Ik ben goed in sauzen bijvoorbeeld, dus het is wel een goeie combinatie, wij tweeën.”

“Gebruik meer groenten”

Of ze tips hebben? “Gebruik veel meer groenten. De klassieke barbecue, met vooral veel vlees, kan misschien leuk en lekker zijn. Maar amuseer je met groenten. Het is geweldig om groenten op de barbecue klaar te maken, met die typische rokerige smaak erin. Bloemkool bijvoorbeeld, of gekonfijte look, een butternut of knolselder: laat dat rustig garen op de barbecue en je krijgt prachtige, pure smaken. Dat is ons handelsmerk geworden: die pure, wat ruwere gerechten, maar toch verfijnd van smaak en mooi afgewerkt. En nog een tip: gebruik niet alleen kolen, maar leg er voor de smaak ook een blokje hout bij, bijvoorbeeld een stukje eik of wat appelhout. Je zult versteld staan van de meerwaarde.”

Voor Tom en Toon zal een barbecue na Grillmasters nooit meer hetzelfde zijn. “We barbecueën op een heel andere manier nu, zoveel is zeker. Onlangs waren we samen met vrienden op een mooie avond. We hebben ons even achter de barbecue gezet en voor we het beseften, hadden we een zesgangenmenu klaar. Het enige nadeel: we worden nu niet meer zo snel uitgenodigd voor een barbecue bij vrienden, hebben we al gemerkt. En als we wél worden uitgenodigd, volgt meteen de vraag of we zelf willen bakken!” (hilariteit)

‘Grillmasters’, elke woensdag om 20.35 uur op VIER.