Toiletten in station vanaf januari eindelijk weer in gebruik JVS

05 december 2019

14u04 0 Sint-Niklaas Al een hele tijd zijn de toiletten in het stationsgebouw van Sint-Niklaas gesloten, na herhaaldelijk vandalisme. De NMBS gaat vanaf januari een private partner inschakelen om de toiletten weer te openen.

Een stationsgebouw zonder toiletten: in Sint-Niklaas is het al vele maanden realiteit. Dat zorgt bij reizigers wel vaker voor gefrustreerde reacties. De NMBS sloot de toiletten na aanhoudend vandalisme. Er zou een oplossing worden uitgewerkt, maar die bleef tot nu toe uit.

De NMBS kondigt nu echter aan dat er een tijdelijke oplossing komt vanaf januari. Dan wordt er een private firma ingeschakeld om de toiletten weer te openen. Intussen werkt de NMBS aan een nieuw systeem voor de toiletten in alle stationsgebouwen.

De voorbije weken kwam er al meermaals kritiek op het ‘toiletloze’ station van de Wase hoofdstad. “Het is niet logisch dat dit probleem al zo lang aansleept. Onlangs zag ik dat een hele groep schoolkinderen, die op bezoek kwam naar het Huis van de Sint, niet anders kon dan aanschuiven aan de toiletten in het stationsbuffet. Dat is voor niemand een aangename situatie”, aldus gemeenteraadslid Julien Ghesquière (CD&V).