Toch een beetje Ambachtelijk Weekend: 42 creatievelingen tonen hun werk op 19 verzamelpunten Joris Vergauwen

21 augustus 2020

18u40 0 Sint-Niklaas Dit weekend vindt een kleinere versie van het anders grote Wase Ambachtelijk Weekend plaats. In Sint-Niklaas en de deelgemeenten zetten 42 creatievelingen en ambachtslui hun aleliers op 19 verzamelpunten open.

De jaarlijkse traditie om eind augustus een weekend lang oude ambachten in de kijker te zetten, kan ook dit jaar plaatsvinden, op 22 en 23 augustus. Het wordt een kleinere versie van dit evenement, dat alleen plaatsvindt in Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai.

42 deelnemers zullen hun werk toelichten en demonstraties en workshops geven. Daarnaast kan je op die 19 verzamelpunten terecht voor een drankje en hapje. Er is een brochure met fiets- en wandelroutes langs al die verzamelpunten. Met die uitgestippelde routes kunnen deelnemers de verzamelpunten in het stadscentrum al wandelend (3 km) of in de deelgemeenten al fietsend (25 en 27 km) ontdekken.

Er gelden een aantal veiligheidsmaatregelen. Iedere bezoeker moet zich net zoals in de horeca registeren.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 22 augustus van 12 tot 18 uur en op zondag 23 augustus van 10 tot 18 uur. De brochure met alle deelnemende ambachtslui en de fietsroute is gratis te verkrijgen bij toerisme Sint-Niklaas, in de deelgemeentehuizen van Belsele, Sinaai en Nieuwkerken en op www.ontdeksintniklaas.be.