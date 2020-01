Tips voor het weekend: van Chinees Nieuwjaar tot ezeltjes aaien Redactie

30 januari 2020

12u18 0 Sint-Niklaas Nog geen idee wat te doen in het aanstaande weekend? Deze vijf activiteiten zijn een bezoekje waard. Van Chinees Nieuwjaar tot ezeltjes aaien.

SINT-NIKLAAS: Chinese Nieuwjaarsparade in shoppingcentrum

Een spectaculair feest vol kunst en tradities volgens de Chinese cultuur. Dat is Chinees Nieuwjaar. Wie wil, kan er wat van meegenieten door op zaterdag 1 februari het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas te bezoeken. Er wordt gevierd met Chinees vuurwerk, een leeuwendans, een drakendans, kungfu en tai chi in een grote parade. Die start om 14 uur en duurt tot 16 uur. De stoet is gratis te bewonderen.

Meer info: https://www.in-balance.be.

WIEZE: Bouwbeurs in Oktoberhallen

Alles ontdekken over bouwen, verbouwen, decoreren, tuinaanleg, immo, wellness en meer? Daarvoor vindt de Bouwbeurs plaats in de Oktoberhallen van Wieze. Bezoekers treffen er, in gezellige sfeer, ervaren vakmensen. Alle bouw- en renovatie-ideeën zijn te vinden onder één dak, met tal van stands op honderden vierkante meters. De Bouwbeurs is te bezoeken op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari, van 14 tot 19 uur. De Oktoberhallen bevinden zich aan de Schrovestraat in Wieze. Toegangskaarten kosten 3 euro, maar in tal van plaatselijke winkels zijn gratis kaarten te verkrijgen.

Meer info: https://www.oktoberhallen.be/nl/evenement/event/9-evenement/109-bouwbeurs.

LEDE: Rockfestival in De Volkskring

Vijf muzikanten uit Lede hebben elkaar gevonden in een nieuw muzikaal rockproject. Jan Brantegem, Stef Hofman, Alexandru Ardean, Tomas Korte en Tom Van Herrewegen brengen met hun ‘Devonport band’ zelfgeschreven rock, blues en grungeachtige muziek. Hun allereerste optreden vindt op zaterdag 1 februari plaats in GC De Volkskring. Daar vindt een gratis rockfestival plaats. In het voorprogramma staat om 20 uur de Leedse groep en Humo’s Rock Rally Finalist 2016 Milpool en om 21 uur de Melting Mallows, finalist van De Nieuwe Lichting 2019. Na de Devonport Band vindt nog een stevige afterparty plaats. De toegang is gratis. De Volkskring bevindt zich in de Kasteeldreef 18 in Lede.

AALST: Carnaval beleven tijdens themawandeling

Een bezoek aan het carnavalsmuseum en de carnavalswerkhallen is ideaal om het alombekende Aalst Carnaval beter te leren kennen. Toerisme Aalst organiseert daarom een zondagse themawandeling ‘Beleef Aalst Carnaval’ op zondag 2 februari. In ‘t Gasthuys - Stedelijk Museum leren de deelnemers meer over het ontstaan en de geschiedenis van Aalst Carnaval. Daarna geeft een korte film impressies van drie dagen carnaval vieren. Eindigen gebeurt met een bezoek aan de carnavalswerkhallen, waar de creativiteit van de Aalstenaar vorm krijgt in de praalwagens. De themawandeling start om 14 uur aan het Toeristisch infokantoor, aan de Hopmarkt 51 in Aalst. Deelnemen kost 5 euro.

Meer info: https://visit-aalst.be/nl.

SINT-GILLIS-WAAS: opendeur in ezelopvangcentrum

Het ezelopvangcentrum Anegria in Sint-Gillis-Waas zet op zaterdag 1 februari de deuren open. Iedereen kan er een bezoek brengen, kennismaken met de werking én ezeltjes aaien. De verantwoordelijken zorgen bovendien voor lekkere versgebakken pannenkoeken in de cafetaria van het centrum. Het ezelopvangcentrum Anegria bevindt zich aan de Trieststraat 2 in Sint-Gillis-Waas. De opendeur vindt plaats van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Meer info: http://www.anegria.be.