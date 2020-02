Tijdelijke speeltuin op Sint-Nicolaasplein is niet onveilig: “Betonblokken van 80 cm hoog zijn wettelijk in orde” JVS

11 februari 2020

15u14 0 Sint-Niklaas Vanaf de Buitenspeeldag in april staat er opnieuw een tijdelijke speeltuin op het Sint-Nicolaasplein. Vorige zomer uitten verscheidene ouders hun bezorgdheid over de veiligheid van de 80 centimeter hoge blokken rond de speelzone.

In april wordt de speeltuin op het Sint-Nicolaasplein opnieuw ingericht. Die blijft er staan tot een week voor de Vredefeesten. Dan verhuist de speeltuin naar een definitieve stek in het Reynaertpark.

Vorig jaar kwamen er een aantal bezorgde reacties en vragen van jonge ouders. “Om de speelplek af te boorden heeft de stad vorig jaar 32 betonblokken van 80 cm hoog aangekocht. Dat zorgt ervoor dat de speeltuin mooi afgebakend is en het zand in de speelzone blijft liggen. Maar het vormt ook een relatief hoge rand waar kinderen van kunnen vallen. Men is vooral bezorgd dat dit voor jonge kinderen tussen 2 en 5 jaar te hoog is. Kleuters schatten hoogtes en mogelijke gevaren nog niet goed in doordat hun dieptegevoel nog niet volledig ontwikkeld is. In de gesprekken met die ouders kwamen twee suggesties naar voren: het plaatsen van valmatten rondom de betonblokken of het voorzien van een afsluiting”, schetst Open Vld-gemeenteraadslid Karel Noppe, die naar een stand van zaken vroeg.

Uit het antwoord van de stad blijkt dat zowel de speeltuin als de afboording volledig conform de wettelijke normen worden aangelegd. Zo is er pas een verplichting tot het aanleggen van valdemping vanaf een hoogte van 1 meter. Naar aanleiding van een controleverslag van de FOD Economie op 17 juli 2018 werd wel een betonblok van 40 cm toegevoegd om de toegang tot de speelzone te vergemakkelijken. Voor de veiligheid blijft het een permanent aandachtspunt dat de directe zone rond de betonblokken obstakelvrij is, stelt de stad.

“Het plaatsen van een afsluiting biedt weinig soelaas”, stelt Karel Noppe. “Dat zal enkel een nog grotere uitdaging vormen voor nieuwsgierige peuters om er op en over te kruipen. De beste raad blijft alsnog om jongere kinderen enkel onder begeleiding in de speeltuin te laten spelen.”