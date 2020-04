Tijdelijke Covid-19-huisartsenwachtpost verhuist opnieuw naar spoedparking Hospitaalstraat Joris Vergauwen

26 april 2020

21u10 0 Sint-Niklaas Vanaf dinsdag 28 april wordt de tijdelijke Covid-19-huisartsenwachtpost op de spoedgevallenparking van het AZ Nikolaas aan de Hospitaalstraat opnieuw in gebruik genomen. De wachtpost met ingang aan de Moerlandstraat gaat dicht.

Midden maart werd een tijdelijke Covid-19-huisartsenwachtpost in gebruik genomen op de spoedparking van het AZ Nikolaas. Door de stijging van het aantal patiënten was er na twee weken een andere oplossing nodig. De Covid-19-huisartsenwachtpost verhuisde naar een nieuwe en grotere locatie binnen de ziekenhuiscampus. “Een maand later zien we een duidelijke daling van het aantal patiënten. Daarom verhuist de wachtpost opnieuw naar de spoedgevallenparking aan de Hospitaalstraat”, meldt het AZ Nikolaas.

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting met Covid-19 kunnen wijzen, moeten zich nog steeds eerst telefonisch melden bij de eigen huisarts (op weekdagen) en bij de huisartsenwachtpost in het weekend, op het nummer 03 361 03 61. Het wordt afgeraden om rechtstreeks naar de spoedgevallendienst te gaan. De huisarts zal patiënten indien nodig doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke Covid-19-wachtpost.

De gewone huisartsenwachtpost in de Prinses Josephine Charlottelaan in Sint-Niklaas blijft bereikbaar voor alle andere niet-coronagerelateerde klachten. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn tijdelijk gesloten.

