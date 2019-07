Tijdelijk geen asbestafval meer in recyclagepark Vlyminckshoek JVS

09 juli 2019

17u24 0 Sint-Niklaas In het MIWA-recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas wordt tijdelijk geen asbestafval meer aanvaard. Dat kan wel nog naar de andere MIWA-parken worden gebracht.

Momenteel zijn er werken aan de gang in het recyclagepark aan Vlyminckshoek. Daardoor is de oppervlakte van het park verminderd. “De containers staan nu dichter bij elkaar opgesteld. Om de veiligheid van de bezoekers en onze medewerkers te garanderen, hebben we beslist om asbestafval tijdelijk niet meer toe te laten”, klinkt het bij MIWA.

Het asbestafval kan wel nog naar de andere vijf recyclageparken van MIWA gebracht worden, in Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster.