Themaverkoop ‘De Sint Kringt’ in Kringwinkels Den Azalee JVS

06 november 2019

13u01 0 Sint-Niklaas Sinterklaas is in aantocht en dat zetten de Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas in de kijker met een themaverkoop van tweedehandsspeelgoed.

Komende zaterdag 9 november van 10 tot 17 uur is er ‘De Sint Kringt’ in de Kringwinkels van Den Azalee. “Dan organiseren we een grote speelgoedverkoop in onze winkels. Het grote kinderfeest kan ook tegen betaalbare prijzen. We toveren daarom een deel van onze Kringwinkels om in een speelgoedparadijsje”, klinkt het.

De Kringwinkels verzamelden de voorbije maanden heel wat tweedehandsspeelgoed. Dat krijgt via de Kringwinkels tegen voordelige prijzen een tweede leven.

Info: www.denazalee.be.