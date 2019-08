The Big Bounce Festival komt weer naar De Ster: twee dagen optredens én springen op 60 opgeblazen attracties JVS

06 augustus 2019

19u58 27 Sint-Niklaas Het festival The Big Bounce komt opnieuw naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. In het weekend van 21 en 22 september worden daar een 60-tal springkastelen en opgeblazen attracties neergezet, in combinatie met drie podia. Op de eerste dag kunnen volwassenen er hun jeugd herbeleven, de dag nadien is er een familiedag met optredens van 35 Vlaamse artiesten.

Twee jaar geleden was The Big Bounce een eerste keer op De Ster. Het was het eerste échte en meteen ook grootste springkastelenfestival voor volwassenen in ons land. Meer dan zesduizend bezoekers zakten toen af naar De Ster, zelfs uit Frankrijk en Nederland. Het duurde één dag. Deze keer wordt het een tweedaagse. Op zaterdag 21 september pakt The Big Bounce uit met drie podia en een zestigtal opgeblazen attracties, waarvan sommige tien meter hoog en veertig meter lang zijn. Ongetwijfeld kijken opnieuw heel wat volwassenen er reikhalzend naar uit om het kind in hen volledig los te laten. Want voor één keer zal het volledig normaal zijn dat volwassenen uit de bol gaan op tientallen springkastelen en springkussenattracties. Die festivaldag is immers alleen voor 16-plussers.

Op de mainstage pakt het festival die dag uit met onder meer Jebroer, De Romeo’s, Yolotanker, Maarten Vancoillie en dj Maori. Op de house- en retrostage staan dj’s als Yves Deruyter en dj Jan en op het podium aan het water is er feest met onder meer Papi Chulo Soundsystem. Het wordt hopelijk een mooi zomers weekend, want er komt ook een catwalk voor een modellencasting voor Model Mannequin.

The Big Bounce is immers meer dan een verzameling springkastelen. “We brengen een festival dat nog steeds uniek is. Nergens anders vind je dit. Bezoekers kunnen zich geweldig amuseren op de attracties, maar ook van verschillende muziekstijlen genieten op de drie podia, in het mooie decor van dit recreatiedomein”, aldus de broers Guy en Jan Pluym van Feathers Events.

De dag nadien vindt The Big Bounce plaats onder de naam ‘Jumping with The Stars’, omdat het festival dan de deuren opent voor álle leeftijden. “De hele productie blijft staan, maar we maken er dan een gezellige familiedag van. Kinderen kunnen zich uitleven op de attracties en de ouders en grootouders kunnen tussendoor genieten van muziek. Op ons hoofdpodium komt Ment TV de Vlaamse Top 10 opnemen. Er zullen in totaal zo’n 35 Vlaamse artiesten optreden. Ook Johan Kalifa van De Buurtpolitie is van de partij. Op een ander podium zullen dan weer alleen jonge dj’s tot 16 jaar staan die hun eerste grote festivalervaring beleven. Kortom, het wordt een geweldig weekend.”

Alle info: www.thebigbounce.be.