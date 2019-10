The Beast is klaar voor tien dagen plezier JVS

23 oktober 2019

15u25 0 Sint-Niklaas Op het Stationsplein in Sint-Niklaas ligt The Beast al te wachten om in actie te komen. Vrijdag gaat de attractie open, om tot en met zondag 3 november het publiek een wandeling te gunnen in het 48 meter lange dier.

The Beast, een reusachtige dinosaurus van 48 meter lang en 12 meter breed, staat al in volle glorie te pronken op het Stationsplein. De attractie blijft de hele herfstvakantie in Sint-Niklaas, van vrijdag 25 oktober tot en met zondag 3 november.

Bedoeling is om in The Beast een wandeling te maken, vanaf de opengesperde muil, van de slokdarm en de hartkamer naar de longen, maag en via de darmen weer naar buiten. In de buik van de dinosaurus zijn er heel wat licht- en geluidseffecten, om jong en oud te boeien.

The Beast is in Sint-Niklaas dagelijks open van 12 tot en met 18 uur. Op 31 oktober is er een halloweennocturne tot middernacht. Een toegangsticket voor The Beast kost 4 euro per persoon, 10 euro voor een familie met 3 personen en 12 euro voor een familieticket voor 4 personen.