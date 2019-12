Terugbetaling rollen huisvuilzakken loopt vertraging op JVS

09 december 2019

10u19 0 Sint-Niklaas De terugbetaling van grijze huisvuilzakken loopt vertraging op.

Sinds 1 juli gebeurt de restafvalophaling via de huisvuilcontainer en niet meer via de grijze huisvuilzakken. De stad heeft een overgangsperiode ingelast omdat inwoners nog grijze zakken hadden aangekocht. Volledige rollen met ongemarkeerde, ongeschonden wikkel worden nog teruggenomen tot 31 december 2019 aan de infobalie van het stadhuis, het welzijnshuis en de deelgemeentehuizen. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald. Losse huisvuilzakken worden niet teruggenomen.

De terugbetaling loopt echter vertraging op. Heel wat inwoners brachten in juli rollen grijze zakken binnen. “Op het ontvangstbewijs staat vermeld dat het bedrag binnen de drie maanden zou worden terugbetaald. Wat blijkt vandaag, meer dan 4 maanden later? De mensen hebben nog steeds geen cent ontvangen”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. Schepen Filip Baeyens (N-VA) geeft aan dat de stadsdiensten achterstand hebben opgelopen, maar dat de terugbetaling zo snel mogelijk in orde wordt gebracht.

De PVDA dringt bij het stadsbestuur aan om de beloofde terugbetaling zeker in orde te brengen voor het jaareinde. “Burgers mogen ook geen achterstand oplopen met het betalen van hun belastingen. Het zou al te sterk zijn als inwoners hun ongebruikte zakken niet terugbetaald krijgen vooraleer ze hun eerste diftar-factuur ontvangen in januari.”