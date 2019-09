Terug naar school: nieuwe directrice verschijnt met moto op speelplaats JVS

10u46 12 Sint-Niklaas Basisschool OLV Ten Bos in Nieuwkerken heeft een nieuwe directrice. Zij maakte maandagochtend haar intrede met de motor op de speelplaats. De drie mannelijke leerkrachten van de school droegen haar bagage.

In OLV Ten Bos in Nieuwkerken weet iedereen meteen wie de nieuwe directrice is. Aline De Ruysscher werd op een opvallende manier verwelkomd op school. Ze werd immers met de moto naar de speelplaats gebracht, in het gezelschap van drie bodyguards, leerkrachten Michael, Piet en Niels, de enige drie mannelijke leerkrachten in de basisschool.

De nieuwe directrice zat met een tropenhoed op de moto. “Het jaarthema op school is ‘We zijn dol op onze wereldbol’. Ik kom vandaag als ontdekkingsreiziger op de motor binnen. De drie leerkrachten dragen mijn bagage, uiteraard overdreven veel koffers. En alle juffen zijn verkleed in het thema reizen. Kortom, een leuke, ludieke start van het schooljaar”, aldus Aline, die 25 jaar werkte in Basisschool De Dobbelsteen in Moerzeke. “Het is voor mij een héél nieuwe start. Ik ken hier nog niet zo heel veel mensen. Maar het is alvast een ontzettend fijne kennismaking met de ouders en de kinderen op deze eerste schooldag. Ik vind dat er een heel warme sfeer hangt in deze school. We zijn op een leuke manier begonnen.”